Для обслуживания обязательств в 2018 году Украине нужно набрать новых долгов — эксперт

Для обслуживания своих обязательств в 2018 году Украине понадобиться потребность во внешнем финансировании на 7 миллиардов долларов.

"Открытая на следующий год потребность — это 7 млрд долл. Если нет Международного валютного фонда, то нет и никакого другого финансирования", — заявил исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, отношение внешнего долга к ВВП в Украине является слишком высоким, а его обслуживание — дорогим, пишет УНИАН.

"У нас более 80% ВВП внешнего долга. Стоимость его обслуживания для бедной, инвестиционно непривлекательной страны очень высокая. Мы 5% валового внутреннего продукта тратим на обслуживание внешнего долга", — добавил Устенко.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФ.