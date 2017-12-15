В МВФ предупредили о высоких рисках в бюджете Украины на 2018 год — Reuters

В статье доходов и расходов украинского госбюджета на 2018 год заложены высокие риски.

Такие опасения высказали в Международном валютном фонде, пишет Reuters.

Издание напоминает, что Киев обязался выполнять рекомендации МВФ в рамках программы помощи на 17,5 миллиарда долларов. Но из-за того, что он не выполняет вовремя обещанные реформы, выплата частей этой суммы происходит с опозданиями.

Фонд пока не обнародовал свою оценку соответствия госбюджета-2018 фискальным обязательствам перед МВФ.

В своем первом комментарии после принятия украинского бюджета глава отделения МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал, что его организация до сих пор оценивает госбюджет и поправки к украинскому налоговому кодекса.

Но причины для беспокойства уже есть.

"В целом мы согласны с планируемым дефицитом бюджета на следующий год, но мы видим существенные риски как в статье доходов, так и расходов", — сказал Люнгман.

Он добавил, что МВФ продолжит диалог с правительством в ближайшие дни, чтобы согласовать дополнительные меры, необходимые для того, чтобы бюджет соответствовал целям программы помощи.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФ.