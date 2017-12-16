Биткоин в очередной раз установил исторический рекорд

Сегодня, 16 декабря, биткоин достиг нового исторического максимума и остановился пока на отметке в более 18 тысяч долларов.

В ходе торгов на бирже курс биткойна составляет 18 828,3 тысячи долларов. Кроме того, он каждый раз растет, сообщает Coindesk.

Стоит отметить, что наблюдалось и существенное снижение курса криптовалюты до 17 тысяч 897 долларов, однако через некоторое время она снова подорожала и пересекла отметку в 18 тысяч 100 долларов, сообщает телеканал 24.

Биткоин подорожал и на Чикагской бирже опционов (CBOE). А 15 декабря фьючерсы на эту валюту подорожали на 11% по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, в США официально признали биткоин и разрешили торговать фьючерсами.