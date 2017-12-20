В Украине стало меньше еще на один банк

Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать публичное акционерное общество "Родовід Банк", национализированный в 2009 году.

Такие меры предложил Фонда гарантирования вкладов физических лиц, говорится на сайте НБУ.

"Национальный банк Украины… принял решение от 19 декабря 2017 №811-рш об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации публичного акционерного общества "Родовід Банк", — отмечается в сообщении.

Напомним, "Родовід Банк" был отнесен к категории неплатежеспособных 25 февраля 2016 года. Нацбанк с 2014-го по 2016-й год признал неплатежеспособным 81 банк. В декабре прошлого года Кабмин поддержал предложение НБУ и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную госсобственность.