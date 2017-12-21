В Кабмине сказали, на сколько в 2017-м "подросла" экономика Украины

Первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что в январе-сентябре 2017 года внутренний валовый продукт (ВВП, экономика) Украины вырос на 2,2%.

Прирост прямых иностранных инвестиций в январе-октябре составил более 2 млрд долларов, из которых 22% составило переоформление долга в капитал, рассказал он на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"В январе-сентябре 2017 год рост ВВП составил 2,3%", — заявил член Кабинета министров.

Напомним, во втором квартале 2017 года ВВП Украины в годовом выражении — по сравнению со вторым кварталом 2016-го — вырос на 2,4%. В Нацбанке сообщали, что в нашей стране экономический рост ускорится до более 3% с 2018 года.