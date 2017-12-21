Глава Минфина потребовал отставки Луценко из-за "Приватбанка"

Глава украинского Министерства финансов Александр Данилюк обвинил Генпрокуратуру в оказании давления на должностных лиц его ведомства, Национального банка Украины и "Приватбанка".

"Нарушаются и активно продвигаются дела против действующих должностных лиц ПриватБанка, Минфина и НБУ. Генеральной прокуратурой было возбуждено ряд уголовных дел по поводу якобы незаконных действий должностных лиц ПриватБанка, Минфина и НБУ, в которых следственные действия активно ведутся", - написал министр написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, по словам Данилюка, Генпрокуратура также активно открывает уголовные производства против советников, которые занимаются расследованием выведения денежных средств из финучреждения перед его национализацией.

"Возбуждаются и активно ведутся уголовные дела по фактам привлечения банком советников, которые занимаются документированием масштабов и схем незаконного вывода средств из ПриватБанка бывшими владельцами/менеджментом банка, результаты работы которых будут использованы в судебных делах, как в украинских, так и иностранных юрисдикциях", - заявил министр.

Данилюк также отметил, что нынешним менеджментом "Приватбанка" было инициировано возбуждение пяти уголовных производств. В частности, по доведению банка до неплатежеспособности, незаконного вывода различными способами средств из банка, а также ненадлежащего использования конфиденциальной информации с серверов банка.

Однако, по информации чиновника, ни одно из производств на данный момент не передано на рассмотрение в суд, а досудебные расследования в них продвигаются крайне медленно.

В финале своего сообщение глава Минфина потребовал отставки Генпрокурора Юрия Луценко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура пришла с обыском в главный офис "Приватбанка".