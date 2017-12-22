Новая проблема оккупантов. Из-за ошибки проект Крымского моста снова подорожает

Из-за проблем с грунтами оккупантам придется корректировать строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

По предварительным оценкам это потребует выделения еще 2,9 млрд рублей из бюджета, пишет российский "КоммерсантЪ".

Отмечается, что в ходе реализации проекта строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, использующимся для строительства земляного полотна.

Было принято решение не пытаться укрепить грунт, а заменить его на новый.

"2,9 млрд руб. связаны не только с ошибкой в проекте по грунтам, дополнительные средства требуются в связи с изменениями проекта по электрификации, СЦБ, транспортной безопасности и т.д.", — заявил гендиректор компании-подрядчика "Ленпромтранспроект" Ростислав Шкурко.

Генподрядчик "Стройгазмонтаж" заявил, что данное изменение никак не повлияет на сроки ввода моста в эксплуатацию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Крымского моста.