США приостановили беспошлинный режим в отношении товаров из Украины

Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим для товаров, изготовленных в Украине.

Об этом говорится в письме, которое глава Белого дома направил в Конгресс США.

"После рассмотрения критериев… закона о торговле от 1974 года… о том, в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, я решил, что целесообразно приостановить беспошлинный режим, вводимый в рамках ГСП, в отношении ряда видов продукции из Украины", − говорится в письме Трампа.

Стоит отметить, что режим беспошлинной торговли действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций, которая длилась с 29 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

С конца июля 2015 года Украина получила возможность экспортировать в США около 5 тысяч наименований товаров в беспошлинном режиме.

Напомним, с июля текущего года украинские компании получили возможность беспошлинно экспортировать в США порядка 5 тыс. наименований своей продукции в рамках действия специальной правительственной программы Генеральной системы преференций.