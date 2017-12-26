Срыв приватизации вынудит Украину взять в долг еще почти 14 млрд гривень

В связи с невыполнением плана приватизации, от которой правительство намеревалось выручить 17,1 млрд гривень, Кабинет министров Украины увеличил привлечение государственных займов в бюджет на 2017 год на 13,7 мдрд гривень.

Согласно распоряжению Кабмина, которое опубликовано в газете "Урядовый курьер", увеличение государственных займов необходимо в связи с сокращением финансирования государственного бюджета за счет приватизации.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФГИ планировали пустить с молотка блокпакеты трех облэнерго.