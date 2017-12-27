Луценко пообещал в новом году конфисковать еще 5 миллиардов Януковича и Ко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в начале 2018 года у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения конфискуют еще пять миллиардов гривен (около 180 млн долларов).

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, сообщает Радио Свобода.

"Надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств по халатности тех, кто взял средства и не сможет донести их до людей", — сказал он.

По его словам, из 22 миллиардов гривен ранее спецконфискованных, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 миллиардов.

"Это означает на юридическом языке халатность чиновников, которые берутся за деньги и не могут их освоить", – считает Луценко.

Ранее Луценко заявлял, что ГПУ конфисковала 200 миллионов долларов, принадлежавших окружению Януковича.

Ранее "Главред" сообщал, что Украину могут вынудить вернуть деньги оффшорным компаниям, у которых они были списаны в рамках спецконфискаций.