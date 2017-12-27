Эксперт: Законопроект Рыбалки о криптовалюте - это афера

Руководство НБУ и Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности должны нести общую ответственность за банкротство около сотни украинских банков и обман десятков тысяч их вкладчиков. Об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил народный депутат Украины первого и второго созыва, академик Академии экономических наук, профессор Владимир Пилипчук.

"Во времена Рыбалки Комитет стал членом организованной преступной группировки. Если первый банк у нас обанкротился, второй, третий, пятый ... - почему не были проанализированы причины и не выработаны контрмеры, которые бы поставили заслон банкротства банков? Потому что это - общий "монетный двор" Валерии Гонтаревой и банковского комитета ВР. Потому что позволяют банкротить, или вместе этим занимаются. Валютные средства людей и фирм выводят в оффшоры, а потом им выплачивают за счет бюджета гривнами. И ни один из банкиров не сел в тюрьму. Такого беспредела не было ни при одной власти и в одном государстве. Почему никто из владельцев банка не компенсировал потери государству, не понес ответственности? ", - задал риторический вопрос Пилипчук.

Также экс-нардеп выразил возмущение по поводу намерения профильного банковского комитета ВР легализовать в Украине криптовалюты и рынок "Форекс". По мнению Пилипчука, подобные законодательные инициативы авторства Сергея Рыбалки приведут к очередным финансовым потерям доверчивых граждан и новой волны мошенничества в стране.

"Рыбалка традиционно занимается "очковтирательством". Ничего умного и актуального государству не предлагает, только лоббистские инициативы, регуляцию рынка "Форекс", который "лежит" под русскими, и внедрение биткоина - абсолютного банковского пузыря, чтобы обобрать людей", - рассказал профессор.

Пилипчук призвал украицев воздержаться от нерегулируемой законодательно покупки биткоинов, сравнив нынешний ажиотаж вокруг криптовалюты с финансовой пирамидой МММ начала 90-х годов 20-го века. Тогда в результате аферы обманутыми оказались около 15 млн граждан России. По мнению экс-нардепа, нынешний биткоин - это нереальная валюта, которая не определена ни одним международным или национальным законодательством, а ее выпуск никоим образом не контролируется.

"То, что биткоин лопнет, - нет сомнений. Вопрос лишь в том, когда и при каком курсе. Они не понимают, что биткоин - это международная афера, которая обберет украинский, бюджет и валютный рынок? Так чем же они руководствовались, когда писали закон о легализации - абсолютной тупостью, профнепригодностью, целенаправленными действиями на обкрадывания украинцев или банальными взятками? Выгоды для экономики Украины в этом я не вижу никакой. Я призываю людей не участвовать в этом процессе", - спрогнозировал будущее криптовалюты Пилипчук.