Moneyveo выдала кредит 200-тысячному клиенту

За полгода число пользователей сервиса увеличилось вдвое – в апреле 2017-го кредит онлайн от Moneyveo получил 100-тысячный клиент. Это говорит о том, что сервис растет, востребован на рынке и ему доверяют потребители.

Moneyveo – удобный и быстрый сервис получения денег

Еще 5 лет назад украинцы не могли оформить кредит онлайн оперативно и без необходимости собирать гору документов. Сервис Moneyveo упростил эту задачу при помощи автоматической системы обработки заявок.

Благодаря Манивео получить деньги на карту можно из любой точки Украины, где есть интернет; без звонков и визитов в отделения. Система сама анализирует предоставленную клиентом информацию и принимает решение по кредиту практически моментально.

Займы выдаются исключительно онлайн, в режиме 24/7 (без выходных и праздничных дней). Кредиты в Moneyveo, в отличие от финансовых учреждений, доступны всем совершеннолетним, независимо от уровня и официального подтверждения их доходов. На заем в компании могут рассчитывать студенты, пенсионеры, безработные, домохозяйки, люди с проблемной кредитной историей и т. д.

Некоторые факты о клиентах Moneyveo

Немного статистики о клиентах сервиса:

- средний возраст заемщика – 24 года, самому старшему – 88 лет;

- за кредитами чаще всего обращаются мужчины (63%), немного реже – женщины (37%);

- займы берут преимущественно мужчины с именем Александр, Сергей, Андрей и Дмитрий. Женщины – это Елена, Наталья, Татьяна и Юлия;

- 64% пользователей оформляют кредиты через мобильные устройства и 33,6% – через десктоп.

Справка о Манивео

Moneyveo – крупнейший сервис мгновенных кредитов онлайн в Украине. Основан в 2013 году, стал первым украинским сервисом в этом сегменте. За 4 года число выданных кредитов в компании составило почти 850 тыс., а количество обработанных кредитных заявок превысило 1 млн.

В декабре 2017 года компания победила в номинации "Лучший сервис онлайн-кредитования" в конкурсе PaySpace Magazine Awards. Moneyveo является лучшим сервисом кредитов онлайн согласно Всеукраинскому рейтингу "Украинской народной премии".