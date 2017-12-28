Стал известен размер денежной компенсации для освобожденных из плена украинцев

Всем гражданам Украины, которых 27 декабря освободили из плена на Донбассе, выплатят компенсации в 100 тысяч гривен.

Такое заявление сделал глава Министерства социальной политики Андрей Рева, сообщает портал "Эспрессо".

Рева также отметил, что военнослужащим, которые попали в плен, это время засчитают как всем участникам боевых действий в составе ВСУ.

"Наше предложение будет в том, чтобы предоставить каждому из тех, кого вчера освободили, по 100 тысяч грн. Период, когда человек незаконно удерживался боевиками, будет засчитан в трудовой стаж. Если военнослужащий попал в плен, этот срок ему засчитают как участнику боевых действий - в тройном варианте", - сказал Рева.

Чиновник также отметил, что всем освобожденным из плена украинцам также будут предоставляться иные виды социальной помощи.

"Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. Сейчас на места идут мои поручения, чтобы каждое управление социальной защиты по адресу изучило потребности этих людей: у кого-то трудоустройство, у кого-то реабилитация, кому-то надо полечиться. Мы все это изучаем и сразу начинаем с ними работать. Каждый человек должен чувствовать, что вернулся домой, и страна не просто встретила его цветами и забыла, а еще и возвращает их к мирной жизни", - добавил Рева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко объяснил, почему при обмене пленными на Донбассе не было россиян.