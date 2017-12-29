Экономист объяснил, сколько в Украине продлится "тарифомор"

Бюджет-2018 является "ксерокопией бюджета-2017", поэтому экономическая ситуация в Украине в 2018 году будет не хуже, но и не лучше, чем в 2017 году.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал на чате в "Главреде".

При этом он предупредил о предстоящем росте тарифов на коммунальные услуги, поскольку уже запланирован рост цен на энергоносители.

Экономист также пояснил, что в Украине за коммунальные долги квартиру забрать не могут, но могут конфисковать только ценности в квартире: технику, мебель и тому подобное.

Он также заявил об ожидаемом подорожании всех без исключения товаров и услуг из-за повышения цен на энергоносители.

"Осовременивание пенсий" и повышение зарплат будет "съедать" высокая инфляция", — считает эксперт.

Экономист также подчеркнул, что анонсированное в Украине повышение минимальных зарплат до 4,1 тысяч гривень украинцы "заметят — на платежках и ценниках".

Новак добавил, что в Украине "тарифомор, курсомор и ценомор" будут продолжаться до тех пор, "пока мы будем поддерживать на выборах тех политиков, которые это делали и делают".

Напомним, ранее экономист назвал самые вопиющие ошибки Кабмина в 2017-м.