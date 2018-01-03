Нардеп Рыбалка переписал квартиру в Париже на тетю — СМИ

Бывший глава Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности Сергей Рыбалка, который недавно был снят с должности из-за торговли с российскими оккупантами, засветился в новом скандале, сообщает Bigmir.

Журналисты выяснили, что Рыбалка так и не задекларировал свою элитную квартиру в центре Парижа, приобретенную еще в 2014 году за 1,363 млн евро.

Дорогие апартаменты приобрела французская Vesta Estate, учрежденная лично Сергеем Рыбалко и его отцом Виктором. В 2015 году компания сменила учредителей, ее стали контролировать две оффшорные сруктуры — Adosida Incorporation Limited и Isaola Incorporation Limited, а директором стала родная тетка Сергея Рыбалка Ольга Кривохатько.

Напомним, в журналистском рейтинге одного из влиятельных ресурсов, Рыбалка назван "Тусовщиком года". А ранее нардеп отметился тем, что подарил на День рождения своей гражданской жене трансляцию фотографий на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка.

"Почему коррупционными действиями Рыбалка не заинтересовались до сих пор НАБУ и другие правоохранительные структуры остается загадкой, как вызывает недоумения и сам факт присутствия столь одиозного политика-олигарха в стенах парламента воюющего государства", — резюмируют журналисты.