Евросоюз хочет засудить РФ на более чем 5 млрд евро за санкции

Евросоюз добивается выплаты Москвой 1,4 миллиарда евро за каждый год в "битве санкций", утверждая, что Кремль незаконно запретил импорт свинины из Европы в январе 2014 года, когда отношения президента Владимира Путина с Западом стали напряженными.

Требование ЕС перешло на новую серьезную фазу на этой неделе. Всемирная Торговая Организация направила европейский иск против России в суд. Неназванный чиновник ЕС пояснил изданию, что арбитражный процесс решит, оправданы ли европейские претензии, а дальнейшая процедура будет определять возможность ввести меры против Москвы, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Россия запретила импорт европейской свинины до того, как российские войска оккупировали Крым. Это произошло еще на фоне Революции Достоинства в Украине, которая привела к свержению режима Виктора Януковича. Тогда Москва оправдала свое решение якобы вспышками африканской чумы свиней в Польше и Литве. ЕС подчеркивает, что запрет импорта свинины из всех стран союза, а не только из этих двух, была неоправданной. Литовские чиновники добавляют, что свиная чума была распространена именно в России и могла перенестись на соседние страны дикими кабанами.

Напомним, ранее Путин придумал, как можна обойти санкции Запада.