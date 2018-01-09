Скандинавский бизнес-гигант согласился на союз с Россией по строительству "Газового потока-2" - СМИ

Компания Kværner (Норвегия) примет участие в строительстве нового российского газопровода "Северный поток-2", который проляжет через Балтийское море.

"Отныне норвежская компания будет принимать участие в строительстве гигантского, но очень противоречивого путинского энергетического проекта, который обеспечит поставки российского газа в Германию", - говорится в материале норвежского портала Aftenposten.

Согласно обнародованным данным, российская дочерняя компания Kværner в канун Рождества заключила с "Северным потоком-2" наиболее крупный за последние годы контракт на сумму более чем в 600 миллионов крон.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Kværner Турбьёрна Андерсена, работа по строительству газопровода начнется "довольно скоро".

К слову, именно эта компания, входящая в холдинг Aker Kværner Holding, крупнейшим акционером которого является Хелль Инге Рёкке (Kjell Inge Røkke) будет строить для "Северного потока-2" наземные сооружения в районе Выборга (неподалеку от Санкт-Петербурга).

Кроме того, поскольку 30% акций холдинга принадлежат Министерству экономики и рыболовства Норвегии, то государство косвенно также будет принимать участие в российском проекте.

Напомним, ранее в Дании приняли важный закон по строительству "Северного потока-2".