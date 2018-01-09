В Госстате раскрыли, что больше всего подорожало в Украине за 2017-й

В 2017 году в Украине инфляция (повышение общего уровня цен на товары и услуги) ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016-м.

Расчет велся от декабря прошлого года к аналогичному месяцу 2016-го, говорится на сайте Государственной службы статистики.

По ее данным, за 2017-й больше всего подорожало содержание домов и придомовых территорий — на 47,5%, фрукты — на 34,5%, мясо — на 29,4%, овощи — на 24,7% и молоко — на 23,1%. В годовом выражении снижение цен зафиксировано только на сахар — на 7,4%.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в Украине ключевыми рисками для финансовой стабильности являются прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом, медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность работы госбанков и слабость правовой системы.