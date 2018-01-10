Западные СМИ назвали самого богатого человека в истории

Американский бизнесмен, глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джеффри Безос является самым богатым человеком в истории.

Состояние коммерсанта, согласно рейтингу миллиардеров, составленному агентством Bloomberg, на вторник, 9 января, оценивается в 105 миллиардов долларов, он побил рекорд, установленный основателем Microsoft американцем Биллом Гейтсом, сообщает CNN.

По оценкам Bloomberg и журнала Forbes, в 1999 году капитал Гейтса ненамного превышал 100 миллиардов долларов. Позже он начал падать и, по последним данным, составляет 93,3 миллиарда долларов.

Ранее Forbes представил ТОП-10 самых богатых знаменитостей США в 2017-м, на первом месте оказался режиссер Джордж Лукас, второе занял его коллега Стивен Спилберг, а третье — телеведущая Опра Уинфри.