Увеличение золотых резервов РФ и Китая могут поставить доллар "на колени"

16 января 2018, 11:43

Доминированию доллара как резервной валюты может прийти конец.  

Эксперты прогнозируют стремительное падение доллара в будущем

Накопление золотого запаса России и Китая может значительно пошатнуть курс доллара, экономику и мировое влияние США, пишет inosmi со ссылкой на sohu.com.

За последние несколько лет некоторые государства, оспаривающие положение доллара как резервной валюты, активно ищут способ отказа от него, отмечает издание. Например, Россия и Китай в торговле нефтью создали бездолларовую среду. Эти две страны также увеличивают добычу и получение физических запасов золота, чтобы защититься от обвала доллара. 

Так, по неофициальным данным, Китай и РФ за прошедшие 10-15 лет увеличили золотой резерв примерно в 10 раз - с 400 тонн до 3670 тонн золота. 

По мнению сингапурского трейдера золота BullionStar и эксперта по драгоценным металлам Ронан Мэнли, накопления золота Китая и России можно рассматривать как "шаг к освобождению от стратегии регулирования мировой экономики долларом".

Когда общие российско-китайские золотые запасы превысят американский, доллару и месту США в мировой экономике может быть нанесен серьезный удар, считает Мэнли.

"Эти две страны сейчас активно создают золотой запас, и в будущем возможно возвращение к золотому стандарту и поворот к тому, что доллар перестанет управлять миром", - отмечает эксперт. 

О шатком положении золотого обеспечения доллара свидетельствует также заявление Трампа, сделанное в марте 2016 года.

"Раньше мы были очень мощной страной, потому что были на золотом стандарте, но сейчас у нас нет золота, оно ушло в другие страны", - отметил тогда Трамп.

По данным интернет-издательства "Китайская сеть BW", в недавней статистике Всемирного совета по золоту за 2017 год США оказалась на первом месте по объему резерва с запасом 8133,5 тонн, что составляет 75% от мирового объема. 

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Россия Доллар Китай золото золотые резервы
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