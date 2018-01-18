Коррупция и рейдерство. Западный эксперт объяснил, почему инвесторы не идут в Украину

Коррупция в судебной системе и корпоративное рейдерство являются одними из главных причин того, что на Западе отказываются инвестировать деньги в украинскую экономику, заявил шведский дипломат, экономист, аналитик Atlantic Council и профессор Джорджтаунского университета Андерс Ослунд.

Он считает, что Украина имеет шанс увеличить рост экономики до 7% в случае притока зарубежных инвестиций. Однако этому мешает слабая защита прав собственности в стране.

"Никто не инвестирует в стране, где нет права собственности. Это — главное. Другое — мелочи. Это как выбросить деньги в окно, если знаешь, что ими не можешь распоряжаться", — сказал Ослунд.

Причиной такой ситуации, по мнению экономиста, является провал судебной реформы в Украине.

"Из-за того, что судьи совсем скоррумпированы и судебная реформа совсем не удалась, не привела ни к какому доверию. Из-за того, что корпоративное рейдерство продолжается", — подчеркнул Аслунд в интервью изданию Realist.

"Если бы дали какие-то гарантии права собственности, тогда было бы намного больше инвестиций", — резюмировал он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что проблема коррупции в Украине "преувеличена".