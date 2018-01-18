Скандальный Instagram "Киевской перепички" продали за 13 тысяч долларов

Фейковый аккаунт "Киевской перепички" в Instagram, который обвиняли в излишнем использовании эротики в фотографиях, продали за один биткоин.

Окончательная сумма сделки составила 1 биткоин и 990 XDR (криптовалюта системы Ripple - прим.). На момент покупки это равнялось 13118 долларам США.

Об этом написали теперь уже бывшие владельцы аккаунта: "@perepichka_1981продана. Получили 42 заявки на покупку аккаунта. В среднем за страницу предлагали от 3000 до 6000$".

Главная борьба, по словам владельцев аккаунта, шла между тремя потенциальными покупателями: продюсером телеканала, IT-стартапом из Беларуси и айтишниками из Днепра, которые победили.

Новые владельцы планируют превратить Instagram перепички на платформу, посвященную добыче криптовалют.

"Мы считаем, что привлечь внимание через популярный и самый громкий аккаунт в Украине будет интереснее, чем закупать рекламу", - сообщили они изданию bit.ua.

Новые владельцы обещают сохранить неповторимый стиль страницы, но обещают, что "никто больше не будет оскорблять чувства женщин и провоцировать так, как это делалось до покупки".

Создатели аккаунта "Киевской перепички" пожелали остаться анонимными. Часть вырученных от продажи аккаунта средств они отдадут на благотворительность. На остальные планируют открыть в столице бар.