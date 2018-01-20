"Под угрозой программа МВФ". Экс-министр назвал основные риски украинской экономики

В Украине возможна эмиссия гривни в связи с тем, что остается очень много факторов неопределенности в 2018 году.

Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов на чате в "Главреде".

Он отметил, что под угрозой остается продолжение программы кредитования со стороны МВФ.

"Украинская экономика стагнирует. Темпы инфляции ускоряются и, вероятно, значительно превысят прогнозные. Не удается сбалансировать торговый баланс, импорт растет быстрее экспорта. Уровень плохих и безвозвратных кредитов в банковоской системе недопустимо высок. Гривна падает. Наступил тот момент, когда пора задуматься над правильностью проводимой экономической политики, когда нужно провести широкое общественное обсуждение этой политики, когда, вероятно, нужно поменять курс, когда нужно поддержать те патриотические силы, которые требуют перехода к политике протекционизма, защите внутреннего рынка, поддержке отечественного производителя, когда нужно отказаться от ошибочной политики "этнического национализма", раскалывающего страну, и перейти к разумной политике "экономического национализма", когда во главу угла нужно поставить интересы развития национальной экономики и повышения уровня жизни своих граждан...", — подчеркнул Суслов.

Напомним, ранее Суслов назвал одну из основных проблем экономики Украины.