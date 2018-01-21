В Фонде госимущества заявили о планах по ликвидации 1255 госпредприятий

В соответствии с программой Минэкономики 1255 государственных предприятий подлежат ликвидации, заявил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

Он считает, что Украине следует ускорить процесс приватизации госпредприятий, поскольку, так как затягивание этого процесса приведет к потере этих предприятий. По его словам, их не имеет смысла даже банкротить, так как наше государство уже фактически потеряло эти предприятия за последние годы.

Вместе с тем, исполняющий обязанности Фонда госимущества отметил, что чем дольше затягивать процесс приватизации этих предприятий, тем больше появится возможностей для их ликвидации.

"Если за 25 лет мы не нашли достаточно хороших менеджеров, которые бы управляли государственными активами, то какая есть надежда, что мы найдем их с 1-го января?", — сказал он в телеэфире.

Он также отметил, что государство, будучи регулятором, должно быстрее избавится от неэффективных активов и передать их хорошим инвесторам, чтобы сделать украинскую экономику более сильной, сообщает zik.ua.

Напомним, 18 января депутаты Верховной Рады Украины во время пленарного заседания проголосовали за закон о приватизации госимущества.