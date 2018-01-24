В Украине курс гривны установил новый исторический антирекорд

Национальный банк Украины обнародовал новый курс валют на 24 января.

Согласно данным НБУ, гривня установила новый исторический антирекорд по отношении к евро. Валюта подорожала на одну копейку и теперь составляет 35,35 грн за евро.

В то же время доллар подешевел на 1 копейку и его курс составляет 28,86 грн.

Курс российского рубля немного вырос — до 0,511 грн.

Напомним. в обменниках украинских банков в пятницу, 19 января, курс евро поставил новый антирекорд — достиг отметки в 35,5 гривни.

Как известно. исторический антирекорд гривня установила почти три года назад — 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн.