На украинских АЗС цены на бензин и дизтопливо за выходные выросли еще на гривну

За прошедшие выходные розничные цены в сетях АЗС Украины на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1-1,08 грн за литр.

В сети SOCAR все бензины и ДТ подорожали на 14 коп. за литр, до: А–92 – 31,99 грн, А–95 – 32,99 грн, А–95 Премиум – 33,99 грн, ДТ – 30,49 грн, ДТ Премиум – 32,49 грн, сообщает консалтинговая компания UPECO.

На станциях AMIC в Киеве цена топлива увеличилась на 30 коп. за литр, до: А–92 – 31,29 грн, А–95 – 32,29 грн, А–95 Премиум – 33,29 грн, ДТ – 27,79 грн, ДТ Премиум – 31,29 грн.

Также в сети оператора "Татнефть-АЗС-Украина" (Полтавская и Харьковская области) топливо подорожало на 0,96-1,08 грн за литр, до: А–92 – 28,80 грн, А–95 – 29,34 грн, А–95 Премиум – 30,18 грн, ДТ – 27,30 грн.

В то же время отмечается, что на АЗС Marshal в Харьковской области цены снизились на 10 коп. за литр, до: А–92 –28,20 грн, А–95 – 28,70 грн, ДТ – 26,70 грн.

Таким образом, средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли до: А–92 – 29,44 грн за литр, А–95 – 30,23 грн за литр, А–95 Премиум – 31,45 грн за литр, ДТ – 28,07 грн за литр, ДТ Премиум – 30,47 грн за литр.

Подорожание топлива обусловлено ростом нефтяных котировок, которые в середине января достигли отметки 70 долларов за баррель и резкой девальвацией национальной валюты.

Напомним, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений.

Ранее эксперт назвал условие роста цен на топливо в Украине.