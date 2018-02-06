Ценные советы. "Ощадбанк" заплатил консалтинговой компании 15 миллионов гривен за консультации

Государственный банк "Ощадбанк" заплатил компании по бизнес-консалтингу и аналитике McKinsey порядка 15 миллионов гривен за предоставление услуг по управлению и консультациям.

Договор между партнерами был заключен 14 ноября 2017 года, однако обнародован в системе Prozorro только 22 декабря, сообщает FinClub.

Согласно указанным в контракте условиям, компания McKinsey должна была предоставить банку управленческие и консультационные услуги в срок до 8 декабря. Банк заплатил компании за них 14,8 миллиона гривен.

В пресс-службе "Ощадбанка" отказались комментировать высокооплачиваемую сделку с McKinsey.

Как ранее сообщалось, "Ощадбанк" подал исковое заявление со всей доказательной базой против Российской Федерации о возмещении более 1 млрд долл. США потерь в результате аннексии Крыма.