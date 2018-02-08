Олександр Сугоняко: Біткоїн — це фейк фейків, і ніякою валютою він бути не може

На сайті "Главред" відбувся чат із президентом Асоціації українських банків, Заслуженим економістом України, колишнім народним депутатом України Олександром Сугоняком. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи здатна Україна безболісно обслуговувати державний борг, тим більше, без нових зовнішніх запозичень, наскільки актуальна для нашої країни загроза дефолту, чому політика НБУ по "очищенню" банківської системи є "війною" проти наших банків, чому падає гривня, а також що свідчить про те, що Україна вже давно знаходиться під зовнішнім управлінням. Крім того, Сугоняко розповів, яким є майбутнє криптовалют, чи загрожує розвал Євросоюзу чи єврозоні, а також за яких умов дефолт для України міг би стати благом.

Подаємо стенограму чату з Олександром Сугоняком.

Katt: Деякі експерти вже прямо говорять, що Україна вже знаходиться під зовнішнім управлінням. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Якщо так, то — чому? Навряд чи проблема в тому, що у нас не вистачає фахівців-економістів, фінансистів тощо...

Олександр Сугоняко: Що означає "країна знаходиться під зовнішнім управлінням"? Це означає, що стратегія для країни пишеться за її межами, а місцевий уряд, влада виконує ту стратегію, написану десь за межами країни.

Тому можна впевнено сказати, що Україна без зовнішнього управління не була. Це стосується не тільки ХХ століття, але й останніх 400 років, а можна брати й глибше — аж до 1240 року…

Чиє воно, це зовнішнє управління? Яких сфер воно торкається? І чи міняються суб'єкти зовнішнього управління? Після проголошення незалежності, ми випали з обіймів метрополії, і всі зв'язки, крім адміністративних, залишилися. Маю на увазі зв'язки ментальні, церковні, політичні… Тож відбувався військово-політичний вплив, плюс — внутрішня безпека та силові структури. Це проявлялося в тому, що в керівництві силових структур були прямі агенти ФСБ. Політичний вплив через колишній партійно-господарський актив так само зберігався.

Паралельно посилювався вплив транснаціональних корпорацій і міжнародних фінансових структур на економіку і фінанси країни, і цей вплив особливо посилився після 2013 року. Йшли прямі вказівки МВФ щодо цілей економічної, фінансової і банківської політики.

Думаю, за ці чотири роки економічна шкода, нанесена українському суспільству і економіці країни, не менше, ніж від окупації Криму та війни на Донбасі.

Тож це питання має сенс, і я його прописав.

Але для мене важливо з'ясувати — чому з нами так відбувається? Чому у нас відсутня стратегія — наша, українська, націлена на наші внутрішні інтереси? В загальному вигляді відповідь одна — проблеми з нашою свідомістю. А це означає, що наші українські філософи не донесли суспільству адекватне бачення того, що саме відбулося зі свідомістю, що треба в ній змінити, щоб мати позитивний розвиток. Ясно, що ми не можемо змінити поведінку МВФ, РФ та США. Це й не треба. Але ми можемо і повинні змінити власну поведінку. І ця зміна буде за зміною свідомості.

Тож якщо говорити про ключову ваду нашої свідомості, то це для того, щоб люди почали думати, як її позбутися. Такою ключовою вадою є адаптивна свідомість, пасивна, не активна, яка домінує вже майже 800 років. Її можна висловити такими словами: "я не можу", "я не мислю", а це означає, що "я не існую". Превалює фактологічне мислення, тобто не існуюче, мертве мислення. Тому що справжнє мислення — це те, яке дорівнює буттю. Не вистачає героїчного мислення. Україні героїзм потрібен не тільки на фронті, але й у Міністерстві охорони здоров'я — щоб назвати речі своїми іменами, у банківській системі. Запитання — чому банківське співтовариство допустило руйнацію банківської системи? Чому був відсутній суспільний дискурс обговорення банківської "реформи", яка завдала непоправної шкоди банківській справі, малому і середньому бізнесу, яка вимірюється не менше ніж у півтрильйони гривень? Відповідь така: банкіри, керівні банківські працівники, як залежні люди, "натреновані" януковичами і жорсткою позицією Гонтарєвої (МВФ), налякані. Боялися бути самими собою. Говорячи філософською мовою, вони були відсутні, хоча були присутні на якихось нарадах. Вони говорили те, що хотіло почути від них начальство, а не те, що вони в дійсності думали. Тобто вони були присутні на нарадах, але, по суті, відсутні. Їх немає. І ось відсутність справжнього мислення, яке потребує зусиль, відсутність носіїв такого мислення, домінування фактологічного та імітаційно-адаптивного мислення констатує руйнацію суспільної свідомості в Україні, яка матеріалізується в зовнішньому управлінні.

gf_43: Оцінюючи всі ті вимоги, які висуває МВФ до України, як ви гадаєте, чи виконання всіх буде на користь Україні?

Олександр Сугоняко: У вас ще є сумніви, на чию це користь? Підвищення ціни на газ, на комунальні послуги, намір забрати землю і віддати, щоби наші клептократи нею торгували, реформа банківської системи, медична реформа — це вам на користь? На користь?

oleg91: Чи є в України альтернатива кредитам МВФ? Щось жодна країна світу, яка сиділа на гачку в МВФ і виконувала його вимоги, процвітаючою не стала...

Олександр Сугоняко: Без постановки центральної стратегічної мети — зіскочити з гачка МВФ — обговорення цього питання є безтолковим копирсанням у нечистотах.

Tarass: Як відомо, в рахунок повернення основного боргу 5-6 лютого Україна перераховує 460 мільйонів доларів Міжнародному валютному фонду, а загалом у цьому році Національний банк і уряд повинні заплатити за держборгом в іноземній валюті приблизно 7,4 млрд доларів, в тому числі — за зобов'язаннями перед МВФ. Питання: чи є наразі в України такі ресурси, щоб безболісно сплатити борги в таких сумах, тим більше, якщо не буде нових кредитів МВФ?

Олександр Сугоняко: Обслуговування боргу в цьому році, погашення його і сплата відсотків, справді по року складає більше 7 мільярдів доларів. І це є проблемою для бюджету. Безболісно без отримання зовнішніх позик це зробити неможливо.

ivan_sukhenko: У Давосі Порошенко казав, що очікує на новий транш МВФ у квітні, і, що, мовляв, Україна виконала свої зобов'язання перед Фондом на 80%. Чи є підстави для таких оптимістичних заяв і очікувань?

Олександр Сугоняко: Та не слухайте того, що говорять люди, яким вірити не можна!

Zorro: Чому падає фондовий ринок США? Адже за вчорашніми повідомленнями, світові фондові ринки почали демонструвати рекордне падіння, зокрема, Провідний американський індекс Dow Jones у понеділок упав на 4,6%. Якими будуть наслідки, в тому числі для нас? Повторюється 2008 рік?

Олександр Сугоняко: В межах старої економічної парадигми економічну кризу подолати неможливо. Криза 2008 року ще не завершилася, шановні. І ті фондові індекси, які є, ціни на золото, ціни на нафту, показник ВВП — це все настільки далеке від реальності, як економічна політика українського уряду.

Я тут тільки зроблю посилання на ювілейну доповідь Римського клубу Common, де говориться про фундаментальну кризу капіталізму, кризу домінуючого світогляду людства, необхідність зміни ролі держави в регулюванні економічних процесів. Я просто радив би всім, хто справді хоче знати об'єктивний стан світової економіки, ознайомитися із цією доповіддю.

bratyk_vov4ik: Наскільки велика ймовірність розпаду єврозони та Євросоюзу? Нещодавно президент висловив оптимістичні прогнози, що у 2021 році Україна отримає перспективу членства в ЄС, але коли говорять про чергову хвилю розширення Євросоюзу про Україну не згадують. Тож — друге питання — чи є підстави для оптимізму Порошенка?

Олександр Сугоняко: Сьогодні і окремі країни, і об'єднання країн, в тому числі ЄС, проходять дуже складний період історії. Криза моралі, криза політики, криза економіки, криза екології діють дестабілізуюче на такі об'єднання, і тренд до розпаду єврозони і Євросоюзу є. І вихід Великобританії — тому підтвердження. Як і не входження до єврозони Польщі і Чехії.

Stephen: Якими є, на ваш погляд, перспективи біткоїна — він стане валютою майбутнього чи виявиться черговою булькою? Із чим пов'язане його нинішнє падіння?

Олександр Сугоняко: Сьогодні не тільки гривня, але і світові валюти, які відірвані від золотого стандарту, давно вже в якійсь мірі є фейками грошей. Біткоїн — це новина, це фейк фейків. Це — проявлення руйнування свідомості учасників міжнародних фінансових ринків. Це — продукт інформаційної війни, можливо, фінансового капіталу з країнами і їхніми економіками. І як такий ніякою валютою він бути не може.

Valeria: Як ви оцінюєте майбутнє криптовалют на фоні останнього обвалу курсу біткоїна?

Олександр Сугоняко: Яскраве майбутнє. :) Але сумне. Сумне, можливо, не тільки для людей, але і для деяких країн.

Prokop: Как изменилась мощь российской экономики за четыре года войны против Украины и санкций? Позволяют ли ресурсы этой страны ее руководству организовывать новые военные авантюры или поддерживать старые?

Олександр Сугоняко: "Мощь" російської економіки — це, безумовно, круто сказано. Вона сидить на нафтогазовій трубі, ця "мощь". Але мене турбує наша "мощь", а не Росії чи Польщі, чи Китаю...

qwerty123: Наскільки, за вашою оцінкою, сьогодні Україні загрожує дефолт? І якщо події розвиватимуться за цим сценарієм, то, поясніть, будь ласка, що означатиме дефолт для кожного пересічного громадянина, до чого тоді слід бути готовим?

Олександр Сугоняко: Дефолт — імовірний. Він небезпечний тим, що відсутня влада, яка має активну свідомість, яка здатна вивести країну з зовнішніх залежностей, спираючись на внутрішній потенціал. Як давньогрецький герой, який стоїть проти хвилі, яка на нього йде… А він знає, що немає сили поза ним, яка б дозволила йому вистояти проти цих зовнішніх проблем. Нам потрібні люди, що мислять саме так, які мають мужність спиратися на власні сили, і які мають ці сили.

Якби були такі люди, дефолт для України міг би бути благом. Відсутність дефолту у 2014-2015 роках не захистила українців від збідніння, як мінімум, у три-чотири рази.

demchenko_d.: Постійна девальвація гривні, з вашої точки зору, відбувається з об'єктивних причин, чи уряд штучно знецінює нашу грошову одиницю? Якщо останнє, то навіщо?

Олександр Сугоняко: Девальвація гривні є відображенням стану української економіки. А зруйнована українська економіка є відображенням зруйнованої свідомості представників влади, зруйнованого людського матеріалу у владі.

polit_ua: На початку минулого року ви прогнозували "третій історичний обвал гривні". По-вашому, ми вже його спостерігаємо, чи далі буде ще гірше, а падіння ще більш грандіозним?

Олександр Сугоняко: Обвалу гривні не може не бути при цій владі. 1,8 гривні за долар, 5 гривень за долар, 8 гривень за долар, 30 гривень за долар — це падіння курсу гривні з 1996 року по теперішній час. Це — відображення структури української економіки, її платіжного балансу, над чим уряди України не працювали.

Я говорив про "пилу" платіжного балансу, точніше його поточного рахунку. У 2005-2008 роках відбулося зростання поточного рахунку приблизно з 1 мільярда до 12 мільярдів доларів, а потім — обвал у 2008 році.

Друга "пила" — 2009-2013 роки — тоді відбулося зростання дефіциту поточного рахунку з 1 мільярду до 16 мільярдів доларів і обвал на початку 2014 року.

І зараз, з 2015 року, формується третя "пила". Слідкуйте за поточним рахунком платіжного балансу...

polit_ua: Що вас, як досвідченого економіста, найбільше лякає в тому, що нині відбувається в банківській системі України? Які найбільш загрозливі явища в ній ви помічаєте?

Олександр Сугоняко: Надзвичайно фінансово слабка українська частина банківської системи. Державні банки мають дуже погані баланси, а ті малі й середні банки, які залишилися з українським капіталом, складають дуже малу частину в активах. Тут можна навести приклад — як здійснювалося зовнішнє управління в банківській "реформі"... Спочатку позбавлена активного творчого мислення коаліція Верховної Ради України приймає коаліційну угоду, в якій записує таку мету банківської "реформи": інтегрувати українську фінансову систему в міжнародний ринок капіталів. Тобто, по суті, це означає, що українську банківську систему треба відірвати як підсистему економічної системи і приєднати її до міжнародного ринку капіталів. Хоча і першокурсник економічного факультету розуміє, що грошово-кредитна система — це невід'ємна частина економіки. Це все рівно, що всім цим "реформаторам" повідривати їхні печінки і інтегрувати їх у загальну людську печінку... А Гонтарєва виконала цю стратегічну задачу. Вона знищила банки з українським капіталом, залишила банки з іноземним капіталом і напівдохлі державні банки, які нас зобов'язують продати іноземним інвесторам.

Таким чином, ми вже "інтегровані", а економіка — без грошово-кредитної підтримки.

Це — результат відсутності публічної чесної і відкритої розмови про ключові проблеми життя українського суспільства.

Terentij: Александр Анатольевич, какие основные системные риски вы считаете актуальными для банков в 2018 году? Насколько эти риски серьезны?

Олександр Сугоняко: Системні ризики — це "заморожена" економіка, безтолково жорстка монетарна політика, відсутність економічної стратегії розвитку, а також залишається ризик системної світової кризи. Ці ризики — серйозні, оскільки не дозволяють банкам реалізувати стратегію покращення якості кредитних портфелів в умовах гальмування кредитування.

Terentij: Как бы вы оценили политику НБУ по "очищению" банковской системы, выводу с рынка неплатежеспособных банков? От нее больше вреда или пользы?

Олександр Сугоняко: Це — війна проти вашої банківської системи, українці. Війна, в якій ми навіть не брали участі, не змогли захищати банківську систему так само, як і Крим від Росії. Думайте...

Wrangler: Кто выиграл от банкротства банков в Украине, ведь их государство закрыло больше сотни точно?

Олександр Сугоняко: Виграли зовнішні стратеги і місцеві дрібні та крупні клептомани.

polit_ua: Ви активно критикували Арбузова, коли він очолював НБУ. А якщо порівнювати Арбузова з його послідовниками, то до кого у вас більше питань і зауважень?

Олександр Сугоняко: Арбузов своєю монетарною і регуляторною політикою накопичив проблеми в банківській системі та економіці, штучно утримуючи стабільним курс гривні. Продаж золотовалютних резервів за період їхньої влади вилучив з економіки близько 160 мільярдів гривень, штучно створив дефіцит гривні, трималася штучно низька інфляція. В умовах дефіциту гривні банки змушені були на депозитному ринку залучати під 20% і вище депозити в умовах різкого гальмування кредитування. Таким чином, банки накопичили проблеми. А, крім того, їхні клієнти в умовах дефіциту гривні банкрутували, ставали неплатоспроможними і погано повертали кредити.

По суті, Арбузов і Соркін вибудували "дамбу", яка утримувала таким чином курс стабільним, хоча його реально треба було девальвувати.

Коли прийшла Гонтарєва, вона одним рухом зруйнувала цю "дамбу", обваливши курс майже в 2,5 рази, що, по суті, "змило" й ліквідність та платоспроможність і банків, і економіки. Це увігнало в ступор і банки, і економіку. А треба було поступово "відкривати шлюзи", спускати проблеми банків в координації з урядом і проблемами економіки. А цього вони принципово не робили.

Це — два чоботи пара.

Terenko_S.: З чим особисто ви пов'язуєте те, що Україна стільки місяців прожила без голови НБУ, тобто людини на одній із ключових посад у державі? Навіщо була потрібна Гонтарєва у відпустці? І що ви думаєте про запропонованого Порошенком на цю посаду Якова Смолія?

Олександр Сугоняко: Раз прожили без голови, значить, голови й не було. Було щось інше.

Маю надію, що Яків Смолій — жива людина і розуміє, що з такою грошово-кредитною системою і політикою, яка була останні три роки, руйнування буде продовжуватися. А, отже, мусить показувати іншу свідомість — активну, іншу монетарну політику — сприятливу для економічного зростання.

ivan_sukhenko: Пане Олександре, прохання пояснити, як то кажуть, людською мовою, чому НБУ різко підвищив облікову ставку, а зараз збирається зробити це повторно? Що це означає і до чого призведе?

Олександр Сугоняко: Підвищення облікової ставки призводить до збільшення процентів по ощадним сертифікатам банкам, які залишені Гонтарєвою і Ко живими. І це якраз ті, що інтегровані в міжнародний ринок капіталу. На стан кредитного ринку, на ціну на гривню це практично не вплине. Але уряд збільшить проценти по ОВДП, у тому числі і Національному банку, який є найбільшим їх тримачем.

Gleb: Если верить информации в Сети, то в прошлом году увеличилось количество банковских краж, и некоторые эксперты связывали это с "банкопадом". А Вы как думаете, в результате чего клиентов банков стали чаще обворовывать?

Олександр Сугоняко: Ой... Обкрадання у минулому році — це в тисячі і тисячі разів менше, ніж крадіжка коштів клієнтів, яка відбулася за 2014-2016 роки.

polit_ua: Пане Олександре, за вашою оцінкою, що потрібно зробити задля того, аби банківський сектор України почав розвиватися?

Олександр Сугоняко: Потрібно, щоб почала розвиватися економіка. А для цього потрібне творче адекватне мислення, яке б продукувало, яке б бачило, мало б візію розвитку економіки. І ці люди мають опинитися у владі. І потрібно, щоб банківська еліта мала узгоджену візію всебічного сприяння економічному розвитку.

liubomir482: За рейтингом британського аналітичного центру The Legatum Institute, Україна посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя, втративши 5 позицій у порівнянні з 2016 роком. Як гадаєте, така тенденція збережеться й у цьому році? Чи є надія, що щось почне змінюватися на краще? І ще - як, побачивши цей і подібні рейтинги, взагалі можна сприймати життєрадісні звітування влади про "здобули" і "перемоги" типу підвищення мінімалки на тисячу гривень?

Олександр Сугоняко: При цій владі надії нема.

Inga: Олександре Анатолійовичу, чи не плануєте ви якимось чином долучитися до співпраці з НБУ чи урядом, адже їм — і це очевидно — не вистачає порад гарних спеціалістів та справжніх фахівців?

Олександр Сугоняко: Ні. Я вже три роки не бачу ніякого сенсу взаємодіяти із персоніфікаторами мертвої свідомості, яка часом буде знесена так, як була знесена свідомість попередніх. Їх неможливо переробити. Я живу в іншій Україні, і цю нову Україну треба творити спочатку в голові. Тут потрібне героїчне мислення, тому що проблеми, які існують в Україні — це сконцентровані проблеми людства. Тож треба мати мужність, щоб братися за це мислення.

Omega: Що ви думаєте про "пенсійну реформу" від нинішнього уряду? Погоджуєтеся з вкрай гострими та емоційними оцінками тих, хто називає її ледь не геноцидом українських пенсіонерів?

Олександр Сугоняко: Вона мені нагадує реформу медичної, банківської, освітньої сфер. І в цілому вона схожа на руйнацію суспільно-державних інституцій в Україні за зовнішньою стратегією. Руками наших можновладців.

ivan_sukhenko: Чому влада так противиться створенню Антикорупційного суду в такому вигляді, як наполягають західні партнери? Скільки ще їй вдасться відтягувати це?

Олександр Сугоняко: Авгієві стайні, як і в давній Греції, можуть почистити тільки Герої...

Rugaru: Стоит ли поддерживать дешевыми кредитами наши "производства", к чему это приведет через два-три года?

Олександр Сугоняко: В умовах системної руйнації економіки, яку здійснює влада, такі дії допоможуть цьому процесу.

Gallina: Александр Анатольевич, если Крым и Донбасс, как любят у нас повторять, были дотационными регионами, куда, как в "черную дыру", уходили миллионами бюджетные средства, то возникает вопрос — а куда сейчас тратятся те сэкономленные миллионы? Неужели их, как и миллионы долларов зарубежной финансовой помощи, съедает война?

Олександр Сугоняко: 4 квітня 2014 року Яценюк заявив про те, що попередники за 2013 рік вкрали 252 мільярди гривень (здається). В кінці 2014 року я запитував, куди ділися ці 252 мільярди, не розкрадені урядом Яценюка, які мали би бути… Гроші пропали в "чорній дірі". А "чорна діра" — в головах української влади та її кишенях.

liubomir482: Хто, по-вашому, після закінчення війни на Донбасі повинен буде відбудовувати цей регіон? До того ж, враховуючи той факт, що закордонна допомога має звичку у нас розчинятися в повітрі, чи буде він коли-небудь взагалі відбудований? Наскільки великий ризик, що він назавжди залишиться "сірою зоною"?

Олександр Сугоняко: Україні доведеться відбудовувати. Наведемо лад з економікою — наведемо лад у Криму та на Донбасі.

Alexandr Abarinov: Ощадбанк для пенсионеров МВД — это приговор? Почему нельзя обслуживаться в другом банке? И пенсию обрезали и не индексировали… Но это — к правительству новых воров. Но за что банк подсунули самый ленивый и паршивый?

Олександр Сугоняко: Ресурс йому треба... А на людей ніхто не звертає уваги.

danylo_kruk: Пане Олександре, в якій валюті ви б порадили пересічному українцю зберігати свої заощадження, аби не втратити чи не "подарувати" олігархам-можновладцям останню зароблену копійку?

Олександр Сугоняко: Пересічний українець живе від зарплати до зарплати. А якщо ви — не пересічний, то ви і без моєї поради знаєте, що робити з грошима.

danylo_kruk: Таке питання: якщо подивитися декларації наших перших людей держави та різних політичних діячів, то можна помітити, що вони зберігають свої гроші в будь-яких валютах, вкладають їх у нерухомість, коштовності та цінні речі, але не зберігають їх у гривні. Про що цей сигнал? Про повну недовіру до гривні?

Олександр Сугоняко: Обговорення цих речей є на 100% деструктивним. Тут потрібна дія, чи точніше — суспільна подія як наслідок усвідомлення необхідності реалізації власної монетарної політики і повного позбавлення зовнішнього тиску на НБУ. Руйнівники довіри у валютній сфері небезпечні, як розповсюджувачі смертельної зарази.

Bonapart: Чи вважаєте ви випадковістю появу інформації спочатку про відпочинок Порошенка на Мальдівах, потім — про відпочинок Луценка на Сейшелах? Чому наші можуть собі дозволити таку розкіш, а більшість європейських політиків з набагато більш успішних країн може тільки позаздрити?

Олександр Сугоняко: Адаптивна свідомість пересічного українця, і Ваша зокрема, готова копирсатися в цій багнюці замість того, щоб діяти в думках і в реальності як вільні люди, гідні громадяни.

Sidor: В последнее время все чаще начинают говорить о том, что Порошенко становится похож на Януковича, даже в западных СМИ мелькало такое сравнение. Согласны ли вы с этим сравнением?

Олександр Сугоняко: Ну, так. Вони не залишать в історії ніякої події історичної ваги. Це — бруд, який буде змитий рікою часу.

Kora: Олександре Анатолійовичу, скажіть відверто, що ви думаєте, коли бачите оприлюднені декларації про доходи та витрати міністрів, депутатів тощо і бачите, як живе, скажімо, середньостатистичний пенсіонер в Україні?

Олександр Сугоняко: Ну, це ж не новина... Таке твориться вже 25 років. Це — матеріалізація нашої суспільної свідомості. Від нас вимагається інша поведінка, яка б виключала саму можливість наявності таких людей. І не лише у владі.

Стас Дорошенко: За останньою інформацією, президент Порошенко збирається відвідати Віденський бал, і на цей вояж буде витрачено не менше 800 тисяч гривень з бюджету. Як ви вважаєте, чи все гаразд із психікою у пана Порошенка, зважаючи на ситуацію в країні? Або ще таке… Діяльність Гонтарєвої на посаді глави НБУ — це просто банальна непрофесійність, чи вона спеціально так діяла, на догоду Росії (бо — етнічна росіянка), чому її не люстрували "свободівці"?

Олександр Сугоняко: Мене цікавить, скільки людей розуміють, що обговорення цієї гидкої слизької медузної смердючої події не рухає нас до справжнього добра. Чи є люди, які це розуміють?

slava_tur: Два вопроса: 1) может ли быть в Украине сильная национальная валюта? 2) может ли в Украине быть независимым Национальный банк?

Олександр Сугоняко: Без сильної національної валюти і без суверенного Національного банку України не буде. Цим треба займатися.

Надія Майна

Фото Володимира Гонтара