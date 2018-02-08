"Не мы с вами их брали". Гройсман обвинил предшественников в миллиардных долгах

С 2007 по 2014 год в Украине сформировался долг порядка 50 миллиардов долларов, для выплаты которого стране необходима финансовая помощь международных партнеров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 2007 по 2014 год, если мне память не изменяет, Украина получила приблизительно до 50 млрд долларов долгов. Не мы с вами их брали, но нам приходится их обслуживать, приходится по ним платить проценты и приходится их возвращать. Поэтому очень важно, чтобы национальная экономика развивалась, и очень важно продолжить финансовое сотрудничество с нашими международными партнерами, поскольку нам нужна, пока мы не экономически не стали на ноги, посторонняя помощь", — сказал премьер в интервью каналу "112 Украина".

По словам Гройсмана, Украина может рассчитывать на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Я считаю, что мы можем рассчитывать на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы (находимся, — ред.) в техническом сотрудничестве по этому вопросу. Я вижу, что это является абсолютно возможным", — подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что проблему коррупции преувеличивают враги Украины.