Реалии "ЛНР": людям вместо зарплат выдают "тормозки"

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что на захваченной части Луганской области — в самопровозглашенной "ЛНР" — людям вместо зарплат выдают "тормозки".

Экономическая ситуация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "выходит на новый уровень", написал он на своей странице в Facebook.

"Мем III тысячелетия — тормозки вместо заработной платы! Следующий шаг — полный отказ от бумажных и других денежных знаков и духовно-скрепный натуральный обмен!... На фото выдержка из основного распоряжения, но знающие люди по ту сторону реальности утверждают, что так оно и есть", — написал Слободян.

Ранее сообщалось, что представители "ЛНР" уничтожили при помощи бульдозера 85 килограмм красной икры, после якобы пресечения попытки ее незаконного ввоза на "территорию республики".