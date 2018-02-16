МВФ начал поторапливать власти Украины с продажей госпредприятий

Руководство Международного валютного фонда рекомендует властям Украины начать продажу государственных предприятий.

С таким заявлением сказал руководитель миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден во время рабочей встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием, сообщают в пресс-службе украинского парламента.

Кроме того, представитель МВФ отметил изменения, произошедшие в украинской экономике за последние два года. "Благодаря усилиям правительства и парламента мы видим, что экономика оживает и демонстрирует рост на 2-3 процента", - сказал Рон Ван Роден.

"Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАЗК", - резюмировал он.

Напомним, ранее у Гройсмана рассказали о незавидной судьбе траншей МВФ для Украины.