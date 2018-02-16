Стало известно, сколько заработал и.о. главы Нацбанка за 2017 год

И.о. руководителя Национального банка Яков Смолий в минувшем году заработал более 15 миллионов гривен.

Об этом говорится в его декларации за 2017 год, сообщает портал "Украинские новости".

Согласно обнародованным данным, в минувшем году Смолий заработал в Нацбанке 2,306 млн гривен, получил 5,453 млн гривен дивидендов от КУА "Эталон Эссет Менеджмент", а 4,846 млн гривен - проценты по счетам в "Укрэксимбанке".

Напомним, ранее в профильном комитете Рады согласовали кандидатуру нового главы правления Нацбанка.