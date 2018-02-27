Экономист рассказал о смертельных последствиях дефолта для Украины

Для правящего режима дефолт Украины станет "смертельным номером", заявил экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин во время чата в "Главреде".

Его последствия станут более ощутимыми наряду с наряду с военными поражениями, социальной катастрофой, политическим крахом правящего режима, отметил экономист.

"В этих условиях дефолт может стать той последней каплей, которая взорвет социально-политическую ситуацию в стране. причем с вождями правящей мафии во главе с Порошенко народ уже церемониться не будет. Тем более, в этом году как раз будет 250-летие Колиивщины", — добавил Соскин.

Напомним, ранее Соскин рассказал, как в Украине "правящая банда" хотела обвалить гривню до 35 за доллар.