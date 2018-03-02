В Брюсселе обеспокоены ситуацией с поставками российского газа: призвали РФ и Украину решить спор

2 марта 2018, 17:55

В Еврокомиссии подчеркнули, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось согласовать условия импорта природного газа.

РФ и Украину призвали решить газовый спор

Ситуация, сложившаяся в вопросе поставок российского газа в Украину, вызывает обеспокоенность, и призвала Украину и Россию немедленно найти решение, говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича.

"По мнению комиссии, такая ситуация вызывает обеспокоенность не только в отношении прямых поставок природного газа в Украину, но, возможно, также по транзиту газа в ЕС. Поэтому комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала. Комиссия готова руководить трехсторонним процессом, который в прошлом уже оказался эффективным в спорных ситуациях", — говорится в заявлении.

С этой целью вице-президент призвал министров энергетики Украины и России оценить ситуацию и согласовать необходимые следующие шаги. "Важно, чтобы как Россия, так и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и транзитера газа, как это и было в последние годы", — подчеркнул он.

Шефчович подтвердил, что украинские органы власти сообщили ЕК о своей озабоченности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе. "Этот вопрос, по информации, которая сейчас доступна комиссии, базируется на трех элементах: постоянное низкое и разное давление для поставки газа из России в Украину для транзита в ЕС: это явление не ново и уже расследовалось ЕК и Европейской сетью операторов газотранспортной системы (ENTSOG) с "Нафтогазом" и "Газпромом" в прошлом году. Однако в нынешних обстоятельствах (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в системе транспортировки газа становится особенно проблематичным", — отмечают в ЕК.

Другим элементом названо отсутствие прямых поставок от "Газпрома" к "Нафтогазу": выглядит так, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось согласовать условия импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного трибунала, что привело к отказу в поставках природного газа даже заранее оплаченных "Нафтогазом" объемов.

В ЕК также отметили, что рост обратных потоков из ЕС в короткие сроки на данный момент является сложной задачей из-за жестких спотовых рынков (низкие температуры по всему ЕС) и трудности для технической перестройки потоков в рамках газотранспортной системы.

"Комиссия еще раз уточняет факты с Европейской сетью операторов системы передачи газа", — говорится в заявлении, сообщает УНИАН.

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

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Россия Украина газ Еврокомиссия Марош Шефчович
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