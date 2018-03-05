Сами виноваты: экономист рассказал, из-за чего на самом деле обваливается курс гривны

Причиной повышения курса доллара являются сами украинцы, а вот кредит от МВФ и долги Украины перед внешними кредиторами на курсовые колебания практически не влияют.

Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал экономист Александр Охрименко. По его словам, сегодня в распоряжении населения находится порядка 80 миллиардов долларов.

"Поэтому говорить о миллиарде от МВФ просто смешно. Большее влияние на курс влияет количество денег на руках у самих украинцев. Экспорт и импорт также оказывают влияние, но сегодня у Украины с экспортом проблем нет – деньги поступают", – отметил экономист.

И добавил: "Значительное влияние на курс у нас оказывают деньги гастарбайтеров. Если гастарбайтеры привезут на праздники больше денег, то будет ревальвация".

При этом Охрименко подчеркнул, что сейчас у украинской экономики больших проблем не наблюдается.

Напомним, по прогнозам экспертов, в марте ожидается укрепление гривни – в рамках 26-27,5 грн/$.