"Чуда не случилось": Госстат отчитался об изменениях в бюджете украинских семей

По данным Госстата, в 2017 году баланс доходов и расходов украинских семей сохранился: первые росли параллельно со вторыми. В среднем за 11 месяцев прошлого года доходы подросли на 30%, а расходы – на 24%.

При этом резко выросло количество семей со среднедушевым доходом, превышающим прожиточный минимум: их стало 61,8% или 23,9 миллиона человек (годом ранее этот показатель равнялся 46,4%, или 18 млн чел.).

По данным Минсоцполитики фактический прожиточный минимум составляет 3544 гривны в месяц на одного человека. Доходы меньше этой цифры получали в 2017 году 38,2% населения Украины или 14,8 миллионов человек. Людей с установленным минимальным прожиточным минимумом (1700 гривен) или ниже него насчитывается 3,3% или 1,3 миллиона человек. В 2016 году этот показатель был на уровне 4,8% или 1,9 миллиона человек, сообщает Сегодня.

Основные источники дохода семей – бизнес или работа по найму.

Расходы украинских граждан в среднем составили 6903 гривны в месяц. Это на 24% больше, чем было в 2016 году. То есть среднестатистическая семья могла отложить 937 гривен ежемесячно. Больше всего тратят украинцы на продукты питания – 50,1%. В денежном выражении данный показатель составляет около 54 гривен ежедневно на одного человека. Расходы людей с невысокими доходами составляют 39 гривен в день на человека. Для более состоятельных украинцев траты на питание в день на человека достигают 82 гривен.

Кроме того, 25% доходов семей тратится на услуги и промышленные товары. "Коммуналка" заняла третье место и составила 15% от семейного бюджета.

Аналитик агентства MPP Consulting Павел Мельник пояснил, что повышение заработных плат и перерасчет пенсий повлекли за собой рост цен, поэтому никакого экономического чуда так и не произошло.

В 2018 году такого большого роста доходов населения эксперт не обещает. Они, по словам Мельника, станут больше прежде всего из-за девальвации гривни, курс которой, в соответствии с заложенной в госбюджет инфляцией, должен к осени подняться до 29 грн/$.

Ранее в Государственной службе статистики обнародовали официальные данные о количестве безработных в Украине.

Также в Госстате раскрыли, что больше всего подорожало в Украине за 2017 год. При этом в годовом выражении снижение цен зафиксировано только на сахар, отметили в госслужбе.