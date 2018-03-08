Стало известно, какие банки в Украине являются самыми убыточными

В январе нынешнего года 68 функционирующих в Украине банков получили прибыль на общую сумму 3,012 млрд гривен.



Такую информацию в четверг, 8 марта, опубликовали представители Нацбанка, сообщает агентство "УНИАН".

Самую крупную прибыль получили "ПриватБанк" (1,105 млрд гривен), "Райффайзен Банка Аваль" (451,6 млн гривен) и "УкрСиббанк" (231,1 млн гривен).

16 украинских банков закончили январь с убытком, общая сумма которого составила 1,668 млрд гривен. В том числе наибольший убыток получили "Укрэксимбанк" (455 млн гривен), "Укрсоцбанк" (445,8 млн гривен) и неплатежеспособный банк "Финансовая инициатива" (349,5 млн гривен).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нацбанке рассказали, какую гривневую купюру подделывают чаще всего.