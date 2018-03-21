Стало известно о первом проекте инвестиционной компании Бориса Ложкина

Первым известным проектом созданной в прошлом году инвестиционной ком пании Бориса Ложкина и Андрея Пивоварского "Самаан Капитал" стал жилой комплекс в Германии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Deutsche Welle, согласно немецкому торговому реестру, в июле 2017 Ensitar Limited - компания-бенефециар "Самаан капитала" - вошла в акционерный капитал новосозданной Liwon Hilden – компании-застройщика, который занимается строительством жилого комплекса в Хильдене, вблизи Дюссельдорфа. Ложкин приобрел 49% акций компании. Остальные принадлежит крупному немецкому девелоперу Liwon Real Estate.

Ложкин и Пивоварский создали свою инвестиционную компанию весной 2017 - вскоре после того, как Ложкин оставил государственную службу.

Сообщалось, что компания будет заниматься инвестициями в украинские и европейские проекты, соглашениями слияний-поглощений, а также операциями с недвижимостью. Среди критериев поиска проектов Ложкин выделял размер EBITDA - более $10 млн в год, скорость роста - 30% и больше, а также экспортный потенциал, который позволил бы отойти от валютных рисков.