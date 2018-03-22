Handelsblatt: "Газпрому" придется договариваться с Украиной

Российский "Газпром" хотел бы стать независимым от украинской ГТС, но ему вряд ли удастся этого достичь.

Как напоминает немецкое издание Handelsblatt, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что решение Стокгольмского арбитража несправедливо, поскольку оно пытается решить проблемы украинской экономики за счет российской компании и заявил об инициировании расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным, сказали в Москве. Однако рассторжение контракта является чисто символическим, поскольку сам договор истекает в 2019 году. Этим заявлением "Газпром" показывает, что не заинтересован в Украине, как в надежном транзитере. Но больше всего Москву злит тот факт, пишет Handelsblatt, что "Северный поток-2", трубопровод, проведенный по дну Балтийского моря, до сих пор не работает.

Но даже когда он будет запущен, "Газпрому" не хватит его мощностей - в первый год он сможет пропустить 34 миллиарда кубометров газа, это почти в три раза меньше, чем было прокачано через украинскую ГТС в 2017 (93 миллиарда кубометров). Постепенно пропускная способность "СП-2" увеличится, но полностью заменить украинское направление не сможет, пишет немецкая газета.

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Ситуацию для "Газпрома" мог бы улучшить "Турецкий поток", однако перспективы его строительства пока туманны: балканские страны еще не дали свое разрешение на его строительство, а вопросы финансирования висят в воздухе. Российская компания не хочет сама финансировать строительство - только с партнерами.

Так что если российский газовый монополист намерен и дальше продавать газ Европе, ему придется договариваться с украинскими властями. Хотя, как говорят эксперты, объем поставок через украинскую ГТС после 2020 года значительно сократится - со 110 миллиардов кубометров в год до 15 - "Газпром" все равно будет вынужден пользоваться украинской трубой, резюмирует Handelsblatt.

21 марта евродепутаты поддержали блокирующий строительство "Северного потока-2" закон.