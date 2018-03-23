"Батькивщина" подписала с аграриями Всеукраинский меморандум о новом аграрном курсе Украины

В пятницу, 23 марта, партия "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко вместе с общественными организациями "Всеукраинская аграрная рада" и "Аграрным Cоюзом Украины" подписали Всеукраинский меморандум "Новый аграрный курс Украины" о сотрудничестве по проведению реформ в сельском хозяйстве и обеспечению развития сельских территорий.

Как отмечается в документе, аграрный сектор является ведущими для украинской экономики.

"К сожалению, так исторически сложилось в нашем сельском хозяйстве, что различные сегменты сектора представляют различные ассоциации, которым в одиночку трудно коммуницировать с государственными органами и парламентом. Со своей стороны "Батькивщина" пытается сломать систему, которая пропитана коррупцией, узким лоббизмом и пренебрежением интересов аграриев и фермеров. Поэтому мы решили объединить наши усилия и сформировать единый Новый аграрный курс", - отмечается в меморандуме.

Этим документом закрепляются направления развития аграрно-промышленного комплекса, в которых стороны обязуются действовать совместно для отстаивания как позиции аграриев, так и интересов сельского населения.

"Этот меморандум - это объединение общественного сектора и политической силы, которые решили совместными усилиями достичь положительного результата в процессе реформирования и развития сельского хозяйства, обеспечения развития сельских территорий путем реализации целей и задач, определенных этим меморандумом", - говорится в тексте документа.

"Батькивщина", ГО "Всеукраинская аграрная рада" и Общественный союз "Аграрный Cоюз Украина" видят результатом внедрения определенных реформ в росте аграрного производства, занятости на селе, налоговых поступлениях, увеличении инвестиций в сельское хозяйство и поступлениях в местные бюджеты, защите прав собственников и арендаторов земельных участков (паев), а также других аграрных активов.

По словам Юлии Тимошенко, меморандум "Новый аграрный курс Украины" - это пошаговый план действий, который может сделать успешным и состоятельным аграрный комплекс, а также сделает сильной и процветающей нашу страну.

"Нам надо объединиться вокруг этого Нового аграрного курса Украины, поскольку именно аграрии могут дать экономическую успешность. Мы должны открыть все шлюзы для всеобъемлющего развития аграрного комплекса", - отметила после подписания меморандума лидер "Батькивщины".