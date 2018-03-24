"Антонов" нашел способ продолжить сотрудничество с Россией - СМИ

Украинское государственное предприятие "Антонов" и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в столице Беларуси Минске.

В рамках сотрудничества рассматривается возможность использования госпредприятием российских комплектующих, в том числе и санкционных, пишет Liga.net со ссылкой на протокол переговоров между сторонами.

По данным издания, на белорусской территории "планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов Ан, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158".

"… 20 февраля 2018 года между Минским заводом гражданской авиации №407, Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) и ГП "Антонов" был заключен протокол о намерениях по созданию регионального сервисного центра на территории Республики Беларусь", — отмечается в материале.

Согласно копии протокола, на базе центра планируется: предоставлять услуги по поддержанию летной годности самолетов Ан; организация ремонта покупных комплектующих изделий; продолжение ресурсов и сроков службы самолетов Ан; взаимодействие по изготовлению запасных частей; выполнение сборки самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178; отработка реализации запасных частей на самолеты Ту-134 с ХГАПП.

"В случае принятия решения о совместной деятельности ГП "Антонов" обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники. После заключения соглашения о совместной деятельности МЗГА организует на своей базе представительство для Антонова. Помимо этого, ХГАПП должен направить списки запасных частей на самолеты Ту-134 для реализации на МЗГА", — добавило издание.

Позже в пресс-служба "Антонова" подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято.

"Сегодня на "Антонове" хранится десять планеров Ан-148/Ан-158, которые находятся на завершающих стадиях производства. При этом серийное производство этих самолетов на "Антонове" не осуществляется. Причиной называется прекращение в 2014 году сотрудничества с РФ, что существенно повлияло на поставки покупных комплектующих и материалов для самолетов Ан. Доля таких комплектующих составляла до 50%", — узнали журналисты из справки госпредприятия относительно производства самолетов Ан-148/Ан-158.

Напомним, в начале ноября 2017 года в госпредприятии "Антонов" сообщили, что выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской грузовой компании "Волга-Днепр", поскольку на нее в Украине не были наложены санкции.