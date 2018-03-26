В Минфине назвали точную величину валютного долга Украины

Совокупные государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале нынешнего года увеличился на 0,85% и составил 76,7 млрд долларов США.

Соответствующее данные в понедельник, 26 марта, опубликовала пресс-служба украинского Министерства финансов.

Согласно обнародованным данным, в национальной валюте государственный долг сократился на 2,9% (-63,2 млрд гривен) – до 2 трлн гривен. Как сообщили в Минфине отметили, сокращение произошло, в основном, за счет разницы курсов валют на конец февраля в сравнении с концом января, а также за счет погашения долга перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by 2014 года.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали, сколько Украина должна другим государствам.