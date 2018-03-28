Украина и Израиль договорились о зоне свободной торговли: подробности

Члены делегаций Украины и Израиля завершили переговорный процесс по Соглашению о зоне свободной торговли.

Соответствующее сообщение в среду, 28 марта, опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Это новые возможности для нашего экспорта и новый рынок для нашего бизнеса", - заявил глава украинского правительства.

Гройсман также рассказал о том, что в 2017-м году объемы экспорта товаров из Украины в Израиль составили 781,2 млн долларов США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Европе приняли дополнительные торговые преференции для Украины.