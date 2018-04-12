"Интересы нашей безопасности": в правительстве Литвы призвали ЕC инвестировать в Донбасс

Странам Евросоюза следует оказывать финансовую поддержку и помощь не только Украине, но и конкретно тем регионам, что пострадали от конфликта с РФ. В частности, речь идет об инвестициях в такие города.

Такое мнение выразил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис: "В таких городах, как Авдеевка, инвестиций ожидают дороги, жилой сектор, инфраструктура".

Кроме того, он добавил, что следует усилить связи между Украиной, Литвой и Польшей. "Я уверен, что мы должны усилить региональное сотрудничество между Литвой, Польшей и Украиной. Это диктуют интересы нашей безопасности", — пояснил литовский чиновник.

Ранее польский посол заявил, что Донбасс может повторить участь нынешней Сирии. Свое мнение Ян Пекло высказал в рамках 11-го Международного форума по безопасности в Киеве.

Напомним, в Сети высмеяли фразу Турчинова о быстром разгроме российских войск на Донбассе. По мнению секретаря СНБО, на победу над российскими оккупационными войсками ВСУ хватит нескольких недель.