Порошенко уверен, что Россия не обойдется без газовой трубы Украины

Президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация не обойдется без украинской газотранспортной системы, в любом случае.

Газопровод "Северный поток-2" — абсолютно политический проект, в него нужно вложить 15-20 млрд (вероятно, долларов — Ред.), а у нас система готова, рассказал он в интервью украинским телеканалам, говорится на сайте главы государства.

По словам политика, наша страна готова транспортировать не 70, 80, 90 или 94-97 млрд кубометров газа, которые были прокачены в 2017 году, а 150 млрд.

"... строительство "Северного потока-2" — выбрасывание на ветер 20 млрд — является абсолютно экономически бессмысленным. И это я говорю лидерам Европейского Союза: вы просто делаете газ, который вы будете покупать, — дороже, а свою экономику — неконкурентоспособной", — добавил он.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии и Финляндии дали добро на строительство "Северного потока-2".