В Украине заработал еще один лоукостер – на этот раз наземный

С 15 апреля в Украине заработал наземный лоукостер из Чехии – железнодорожный и автобусный оператор RegioJet.

Как пишет UBR, компания выполняет рейсы по маршруту Ужгород-Прага и Мукачево-Прага. При этом рейсы осуществляются дважды в день и комбинируются с рейсами "Укрзализныци".

Продолжительность рейса из Мукачево до Кошице составит 2 часа 10 минут, а поезд из Кошице доезжает до Праги за 7 часов. Путь следования поезда – Кошице-Жилина-Острава-Прага.

Пассажиры, которые воспользуются услугами RegioJet, часть пути проделают на автобусе, а затем пересядут на поезд. Автобус будет перевозить пассажиров из Западной Украины в Кошице. В Словакии можно будет сесть на поезд этого же оператора и доехать до Праги.

Стоимость рейса до Праги составит 18,5 евро (чуть менее 600 грн по нынешнему курсу) Стоимость билетов на автобус из Мукачево и Ужгорода до Кошице будут стоить 5 евро (около 160 грн). А вот за поездку в спальном вагоне придется доплатить – билет в один конец стоит 22,1 евро (порядка 711 грн).

Напомним, Wizz Air пообещала удвоить частоту авиарейсов Львов-Берлин. К уже действующим рейсам в среду и воскресенье добавились полеты в понедельник и пятницу.