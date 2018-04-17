МВФ ухудшил свой прогноз по росту украинской экономики: детали

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) ухудшили прогноз рост валового внутреннего продукта Украины на 2019 год с 4% до 3,3%.

Такая информация содержится в обнародованном во вторник, 16 апреля, обзоре мировой экономики, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, прогноз среднегодовой инфляции в Украине на нынешний год ухудшен с 7% до 11%, а 2019-м в МВФ ожидают среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

К слову, ранее в МВФ рассказали, что обстоит не так с украинской пенсионной реформой.