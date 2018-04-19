Политолог рассказал о расколе элит в РФ из-за американских санкций

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что в РФ из-за санкций США произошел раскол элит.

Одна из частей элит хочет перераспределить между собой деньги другой, которые находятся на Западе, рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

"Вот что санкции животворящие делают. Не прошло еще и несколько дней, а раскол (элит — Ред.) на лицо", — отметил собеседник.

По его словам, "одна часть людей, видимо наиболее затронутых, у которых большая часть (средств — Ред.) в Америке и Англии, она заботится о том, чтобы это все спасти, заклеймить Запад, в суды направляться".

Политолог добавил, что при этом другая часть элит "хочет взять реванш, объявить первый слой олигархов преступниками, заставить Запад вернуть деньги и перераспределить между собой".

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения. Узнать больше о документе можно здесь.