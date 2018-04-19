Онлайн кредит на банковскую карту

Такой сервис позволяет получить займ онлайн, будучи при этом в любой точке Украины. Так, каждый день тысячи пользователей решают свои экстренные вопросы, обращаясь в Loany.com.ua. Многим из них срочно нужны деньги на: бытовой ремонт, покупку нового гаджета, шоппинг, поездку куда-либо и прочее.

Компания, по онлайн кредитам Лоани, помогает осуществить желания в моменты, когда это наиболее необходимо.

Чем выгодно получить кредит в Loany?

Основная цель МФО - дать возможность людям получить деньги в долг здесь и сейчас. Срочность и оперативность - главный показатель в работе компании.

Для таких задач микрофинансовая организация автоматизировала весь процесс своей деятельности. Заявители и вся информация по ним проверяются в онлайн режиме системой.

Это дает возможность подавать заявки на кредит и получать денежные средства в течение нескольких минут. Решение по займу отправляется на телефон в виде смс-сообщения или на указанную электронную почту. После положительного принятия решения, деньги сразу же поступают на банковскую карту клиента.

Преимущества Лоани

В отличие от многих других компаний, которые могут работать в схожем режиме с Лоани, они могут потребовать много лишней информации: подтверждение с работы, контактные телефоны 1-3 поручителей, копии всех страниц паспорта и прочее.

Данная организация имеет возможность предоставить займы всем, кто в них нуждается. А лояльное отношение к каждому - один из ее главных преимуществ. Лоани уважает своих клиентов и доверяет предоставляемой информации больше других мфо.

Чтобы получить кредит онлайн достаточно всего лишь:

1. Быть гражданином Украины, достигшим 18 лет.

2. Иметь банковскую карту.

3. Указать в анкете достоверные и актуальные данные о себе.

4. Все просто и не нужно подтверждать свои финансовые возможности или обращаться к друзьям с просьбой стать поручителями.

Скорость решения и комфорт от Лоани

Многие знают тот факт, что если заемщик попадает в черный список банковской системы, то получить ему новый займ практически нереально.

Во многих МФО такие клиенты также рискуют получить отказ на даже самый маленький займ.

А такая негативная информация всплывает в автоматическом режиме и имеется в доступе для каждой кредитной компании.

Лоани не отказывает клиентам с плохой кредитной историей. Обращаясь в данную мфо кредитуемый имеет все шансы повысить свой рейтинг в списке КИ (кредитных историй), получая кредиты на сайте и вовремя их оплачивая.

Во время первого обращения в компанию заемщик может получить минимальный процент на сумму займа. Максимальный кредит для него составит - 6 тысяч гривен.

Со временем процентная ставка на кредиты будет снижаться, а доступная сумма лимита - увеличиваться.

Кроме этого, Лоани часто проводит акции и скидки для всех своих клиентов. Так, очень часто получить микрозайм со скидкой по промокоду.

Как получить онлайн займ в Loany?

Оформить онлайн кредит на банковскую карту не трудно. Этапы получения денег в долг таковы:

1. Сначала необходимо пройти регистрацию на сайте Лоани.

2. Затем выбрать с помощью кредитного калькулятора сумму кредита и сроки его погашения.

3. Заполнить заявку на займ, предоставляя актуальные данные о себе.

4. Ждать решения по кредиту и при положительном уведомлении, подписать договор посредством введения полученного кода из смс.

5. Принять деньги на карту.

6. Взять деньги в долг от Лоани - очень просто и доступно каждому.

Оформление и выполнение заявки происходит очень быстро, даже если вы обращаетесь в финансовое учреждение в первый раз.