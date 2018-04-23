"Укртелеком" объявил о повышении абонплаты за радио на 30%

Компания также прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них.
"Укртелеком" объявил, что с 1 мая 2018 года повышает абонентскую плату за проводное радио для физлиц-абонентов на 30% – до 27 грн/месяц.
Об этом говорится в сообщении компании в газете "Урядовый курьер", пишет Интерфакс-Украина.
Так, абонплата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается на 6 грн – с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц (с НДС).
При этом компания прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них. В частности, с 1 августа 2018 года больше не будут предоставляться услуги:
- по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания,
- по обеспечению синхронного перевода,
- по звукоусилению (озвучивание в помещении и на открытом пространстве) по заявлению пользователя.
Как известно, "Укртелеком" – монополист на рынке фиксированной связи Украины. Компания также является крупнейшим в стране интернет-провайдером.
Напомним, в апреле генеральный прокурор Юрий Луценко написал, что в Киеве Печерский райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции "Укртелекома" и принадлежащего ему мобильного оператора "ТриМоб".
19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда государственного имущества, решив возвратить в госсобственность пакет акций (92,79%) ПАО "Укртелеком", принадлежащий компании миллиардера Рината Ахметова — ООО "ЕСУ".
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